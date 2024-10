Flamengo repudia briga entre cruzeirenses e palmeirenses no fim de semana

As autoridades governamentais e os dirigentes do futebol brasileiro precisam unir forças para combater esse problema com ações firmes e rigorosas contra esses delinquentes.

O Flamengo lamenta profundamente esse episódio trágico e se solidariza com os familiares e amigos do torcedor falecido. Desejamos ainda uma pronta recuperação aos feridos.

Pedimos às autoridades e clubes coirmãos total dedicação para combatermos juntos essa violência desmedida e despropositada."