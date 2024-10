Ex-Vasco, Andrey Santos é o volante com mais gols nas cinco principais ligas da Europa

Hoje com 20 anos, Andrey foi vendido do Vasco da Gama ao Chelsea em janeiro de 2023. Sem muito espaço no clube inglês, acumulou empréstimos para o Nottingham Forest, Strasbourg e o próprio Vasco. O volante tem contrato com o time de Londres até 2030.

Visando manter a boa sequência, Andrey Santos volta a campo com o Strasbourg no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visitará o Saint-Étienne no Stade Geoffroy-Guichard pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Atualmente, a equipe do jogador brasileiro ocupa a nona colocação da liga nacional, com 13 pontos conquistados.