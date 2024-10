Em jogo de oito gols, São Paulo e Bragantino empatam pela ida das semifinais do Paulistão Sub-20

Assim, o vencedor da partida de volta conseguirá a classificação à grande final. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (03), com mando do São Paulo, às 20h (de Brasília), pelo segundo jogo das semifinais do Paulistão Sub-20.

Os gols do jogo

O São Paulo abriu o placar aos 20 minutos. Após a defesa do Bragantino salvar uma bola em cima da linha, Paulinho estava esperto no rebote e fez o primeiro tento do jogo.

O Red Bull Bragantino empatou aos 30. O colombiano Kelvin Florez aproveitou uma falha da defesa do São Paulo e igualou o confronto.

No início do segundo tempo, aos dois minutos, Marcelinho cortou a marcação, finalizou com categoria e marcou o segundo do Bragantino no jogo.

Porém, cinco minutos depois, o São Paulo chegou ao empate. Após cruzamento na área, Ryan Francisco fez de cabeça.