Diógenes celebra estreia pelo Santos na vitória contra o Ituano e recebe elogios de Guilherme

Apoiado pelo elenco, o jovem goleiro recebeu elogios do atacante Guilherme, um dos destaques do embate com um gol e uma assistência.

"Aproveitar e ressaltar o trabalho do Diógenes, fazendo a estreia e não pareceu que foi uma estreia, a gente fica muito feliz porque é um menino que está estreando, tem trabalhado alguns anos no Santos e hoje pôde estrear. A gente fica muito feliz, passou toda confiança para ele e não tínhamos dúvida de que ele faria um grande jogo como fez e nos ajudou muito", começou.

"Primeiro, feliz, grato a Deus, fiz um gol, deu uma assistência, mas o mais importante é a vitória do grupo e eu falo para esses meninos que honra trabalhar com esses caras todos os dias, é um grupo de cabeça muito boa, nos momentos mais difíceis do ano a gente se juntou, hoje mais uma vez nessa decisão", completou.

Com a vitória, o Santos chegou aos 69 pontos e se aproximou ainda mais do retorno à elite do futebol brasileiro. Em seu próximo compromisso, o Peixe encara o Vila Nova, às 16h30 (de Brasília) do próximo dia 2 de novembro, na Vila Viva Sorte.