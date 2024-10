Diante da família, Payet vibra com boa atuação em vitória do Vasco pelo Brasileirão

O Vasco derrotou o Bahia, por 3 a 2, nesta segunda-feira, em São Januário. O resultado mantém o sonho dos cariocas de entrar na zona de classificação para a Libertadores.

Os donos da casa fizeram grande primeiro tempo e abriram 3 a 0. No entanto, o time cedeu dois gols e sofreu com a pressão do Bahia nos minutos finais.

O destaque da partida foi o meia Payet. O francês marcou dois gols no duelo. O jogador destacou a animação pelo resultado e a presença da família, que veio da França.