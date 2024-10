Corinthians tem extensa lista de pendurados e teme perder jogadores para clássico contra o Palmeiras

O confronto contra o Cuiabá é de extrema importância para o Corinthians, que caiu para a 18ª posição do Brasileiro com a combinações de resultados no sábado. Porém, se vencer o Dourado, a equipe deixa o Z4 pelo menos até a próxima rodada.

A partida será disputada nesta segunda, às 19 horas (de Brasília). A delegação do alvinegro embarca para a capital mato-grossense no fim da tarde deste domingo.

Já o clássico contra o Palmeiras está marcado para o próximo dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena. Enquanto o Corinthians luta contra a queda para a segunda divisão, o rival se encontra na luta para conquistar mais um título brasileiro.