Com Vinícius Júnior em segundo, Brasil vê jejum na Bola de Ouro aumentar

O volante Rodrigo Hernández, conhecido como Rodri, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24, nesta segunda-feira, em premiação realizada pela revista francesa France Football, em Paris. O espanhol de 28 anos, do Manchester City, desbancou Vinicius Júnior, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez e, assim, aumentou o jejum do Brasil no troféu.

A última vez que um jogador brasileiro faturou a Bola de Ouro foi em 2007, há 17 anos atrás. O último a alcançar este feito foi Kaká, quando atuava pelo Milan. Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) também foram coroados.

Além disso, Rodri ainda quebrou um tabu de 64 anos ao devolver o prêmio para a Espanha. Ele é apenas o terceiro do país a conquistar o troféu. Antes dele, só o argentino naturalizado espanhol, Di Stéfano (1957 e 1959), e Luis Suárez (1960) haviam ganhado a premiação. Nesta época, somente atletas europeus concorriam.