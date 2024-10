Ballon D'Or começa premiação e anuncia primeiros nomes da lista dos 30 melhores da temporada

? Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

29° - Artem Dovbyk (Girona e Roma) e Mats Hummels (Borussia Dortmund e Roma)

Empatados, o atacante Artem Dovbyk e o zagueiro Mats Hummels inauguram a lista. O jogador ucraniano foi peça fundamental na boa campanha do Girona no Campeonato Espanhol e terminou na artilharia da competição, com 24 gols.

Por sua vez, Hummels foi o pilar defensivo do Borussia Dortmund na última temporada, quando o clube alemão chegou até a final da Liga dos Campeões. O zagueiro atuou em 40 jogos durante todo o ano.

28º - Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

O primeiro de muitos nomes que o Bayer Leverkusen terá na lista, Alejandro Grimaldo ficou na 28ª posição. O lateral espanhol foi titular durante a campanha histórica do clube no Campeonato Alemão e participou do elenco da seleção espanhola campeã da Eurocopa.