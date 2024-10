Vinícius Júnior critica atos racistas no clássico contra o Barcelona no Santiago Bernabéu: "Lamentável"

Principal combatente do racismo no futebol espanhol, Vinícius Júnior se pronunciou neste domingo sobre os atos racistas por parte da torcida do Real Madrid contra jogadores do Barcelona, no clássico deste sábado, no Santiago Bernabéu. A partida, válida pelo Campeonato Espanhol, terminou com derrota do Real por 4 a 0, com gols de Lewandowski (2), Lamine Yamal e Raphinha.

"Lamentável o que aconteceu ontem no Bernabéu com insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos em nossa sociedade. Todo meu apoio a Lamine (Yamal), Ansu (Fati) e Raphinha. Sei que o Real Madrid e a polícia vão fazer de tudo para identificar e punir os culpados!!", disse o atacante do clube madrilenho em publicação na rede social X.