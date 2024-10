Vasco x Bahia: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Entretanto, o Vasco "ganhou" mais dois desfalques. Hugo Moura, autor do gol da vitória sobre o Cuiabá, e Vegetti levaram o terceiro cartão amarelo e desfalcam o time contra o Bahia.

Sforza deve entrar no meio de campo, enquanto Rayan e GB são possibilidades para o lugar do artilheiro Vegetti. O técnico Rafael Paiva também pode fazer mudanças nas pontas para o jogo contra o Bahia.

Na décima colocação, com 40 pontos, o Vasco tem oportunidade de passar o Atlético-MG, nono colocado, com 41 pontos, e colar no Cruzeiro, oitavo lugar com 44 pontos, além de se aproximar do Bahia, sétimo colocado com 46 pontos.