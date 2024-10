Roger Machado mantém cautela no Inter em duelo com o Flamengo

O Internacional completou uma série de 11 jogos sem derrota na temporada após bater o Atlético-MG. Agora, terá pela frente um duelo direto da parte de cima da tabela contra o Flamengo, na quarta-feira, em um jogo atrasado da 17ª rodada. O técnico Roger Machado mantém os pés no chão, respeitando a qualidade do próximo adversário.

Um ponto pode ser favorável ao Internacional. O Flamengo está na final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG e prioriza a conquista do título. Portanto, pode até usar um time misto diante do Colorado, já que o primeiro duelo da decisão será no próximo domingo.