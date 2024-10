Promessa do tênis brasileiro, Livas Damázio levanta seu primeiro título ITF na carreira

Neste domingo, Livas Damázio, promessa do tênis brasileiro, conquistou seu primeiro título do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). O atleta de 14 anos levantou o troféu do J30 de Foz do Iguaçu, jogando no saibro.

Natural de Cuiabá, Livas se tornou o primeiro tenista sul-americano nascido em 2010 a levanter um troféu ITF. Na final, o cuiabano derrotou o também brasileiro Brian Tremblay, de 18 anos, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4).