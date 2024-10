Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians com jogo-treino; veja como foi

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã deste domingo e já deu início à preparação para o duelo contra o Corinthians, que será disputado na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga e Estêvão, ambos de pênalti, anotaram os gols palmeirenses no Allianz Parque no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na tarde de sábado. Com o resultado, o Verdão segue como vice-líder, com 61 pontos, e viu o Botafogo abrir vantagem na ponta, com 64.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo com o Leão do Pici seguiram o cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais participaram de um jogo-treino em dimensões reduzidas, em atividade que teve dois tempos de 30 minutos e foi complementada por jogadores da base.