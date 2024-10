Mano Menezes despista sobre lesionados e projeta Fluminense forte contra Grêmio

Thiago Silva não atua desde o dia 25 de setembro, quando o Fluminense se despediu da Copa Libertadores após perder por 2 a 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte. O zagueiro está em recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo.

O ídolo tricolor é um dos pilares do time e nome importante na recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Agora, o Flu tem mais um confronto direto. Um jogo importante, mas sem o rótulo de "vida ou morte".

"Não (é um jogo de vida ou morte). É um jogo importante, como todos os jogos que teremos pela frente", afirmou Mano Menezes.

Com 36 pontos, o Fluminense está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com dois pontos a mais do que o Juventude, que abre o Z-4. Nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, o Tricolor Carioca enfrenta o Grêmio, 11º colocado, com 38 pontos.