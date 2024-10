Lamine Yamal é alvo de racismo durante "El clásico"; Real Madrid e La Liga se pronunciam

"O Real Madrid condena de forma veemente qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte e lamenta profundamente os insultos proferidos por alguns poucos torcedores ontem à noite em um dos cantos do estádio", foi escrito.

"O Real Madrid iniciou uma investigação para localizar e identificar os autores desses insultos lamentáveis e desprezíveis, a fim de tomar as medidas disciplinares e judiciais cabíveis", acrescentou o clube.

Quem também se pronunciou sobre o assunto foi La Liga. Em nota, a organização condenou os acidentes e prometeu denunciar os insultos e gestos racistas.

"Em vista dos fatos ocorridos durante a partida entre o Real Madrid CF e o FC Barcelona , ??onde foram observados comportamentos racistas intoleráveis, a LALIGA denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas recebidos pelos jogadores do FC Barcelona à Seção de Crimes de Ódio da Brigada de Informação da Polícia Nacional, bem como informará o Promotor Coordenador da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria Geral do Estado", escreveram.

"A LALIGA condena veementemente os incidentes no Santiago Bernabeu e permanece firme em seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e ódio dentro e fora dos estádios. Não há lugar para esse flagelo no esporte", completaram.

Com a goleada de 4 a 0 sobre o Real Madrid, o Barcelona chegou aos 30 pontos e abriu seis pontos de vantagem do clube merengue, que é o atual segundo colocado do Campeonato Espanhol. As equipes voltam a campo apenas no próximo final de semana, quando terão compromissos pela liga nacional.