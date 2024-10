Juventude anuncia a contratação do treinador Fábio Matias, ex-Botafogo

Neste domingo, o Juventude anunciou a contratação do treinador Fábio Matias, após a demissão de Jair Ventura. A situação do técncico ficou insustentável depois da derrota por 4 a 2 pelo Flamengo, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Fábio Matias se apresenta ao grupo gaúcho já nesta segunda-feira, quando começa os trabalhos, e chega com o auxiliar Lucas Batista. A principal missão do técnico é retirar o Juventude desta situação incômoda e manter o clube na divisão de elite do futebol brasileiro.

"Fábio Matias é o novo técnico do Juventude. O Departamento de Futebol do Juventude anuncia a contratação do seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fábio Matias, de 45 anos. O profissional se apresentará nesta segunda-feira ao grupo de jogadores. Ele chegará juntamente com seu auxiliar Lucas Batista", escreveu o Juventude, em suas redes sociais.