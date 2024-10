Ituano x Santos: saiba onde assistir ao duelo pela 34ª rodada da Série B

Do outro lado, o Ituano ainda sonha com a permanência na Série B. A equipe do interior Paulista respirou na última rodada ao vencer por 1 a 0 o Botafogo-SP, rival direto na zona de rebaixamento. Os donos da casa ocupam a 18ª posição, com 34 pontos somados, dois a menos que o CRB, primeiro time fora do Z4.