FPF lamenta morte de torcedor do Cruzeiro e repudia "atentado" envolvendo organizados do Palmeiras

Em nota à imprensa, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil investiga o caso. As informações preliminares os torcedores do Cruzeiro teriam sofrido uma emboscada de palmeirenses no caminho de volta a Minas Gerais.

O time mineiro teve compromisso contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no último sábado, e acabou derrotado por 3 a 0. O Palmeiras, por sua vez, jogou no Allianz Parque e empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.