Flick destaca orgulho por vitória do Barcelona sobre o Real Madrid

Comandado pelo artilheiro Robert Lewandowski, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no clássico disputado neste sábado (26), no estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o Barça amplia sua vantagem na liderança de três para seis pontos sobre o próprio Real, que sofre sua primeira derrota nesta edição de LaLiga.

"Uma vitória assim nos dá confiança. Os jogadores comemoraram no vestiário e é algo que gosto muito de ver. Estou orgulhoso pelo que conseguiram", disse o técnico Hansi Flick em entrevista coletiva pós-jogo.