Defesa do Corinthians vira "dor de cabeça" para Ramón Díaz na luta contra o rebaixamento

Embora o treinador tenha adotado um discurso mais otimista, tentando fazer os corintianos enxergarem a contrapartida de um sistema defensivo mais exposto, a quantidade de gols sofrida pelo Corinthians tem incomodado os jogadores.

"Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu, como goleiro, odeio sofrer gol. A gente precisa trabalhar o máximo possível para não sofrer gols, porque não sofrendo gol a gente está muito mais perto da vitória, de conseguir aquilo que a gente precisa. A gente vai trabalhar o que tiver para trabalhar, corrigir os erros e acertar daqui para frente", disse o goleiro Hugo Souza após o empate em 2 a 2 com o Racing na Neo Química Arena.

Contra o Cuiabá, Ramón Díaz será obrigado a promover uma mudança no sistema defensivo. Sem Martínez, que terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o treinador do Corinthians poderá escalar Alex Santana, Breno Bidon ou Raniele como volante ou então apostar em uma dupla à frente da zaga composta por Charles e Carrillo. A ver se a mexida surtirá efeito em um jogo importantíssimo para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro.