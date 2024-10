Cuiabá x Corinthians: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Mais do que poder subir na tabela do Brasileirão, vencer o Cuiabá nesta segunda-feira será extremamente importante para o Corinthians ganhar confiança antes dos dois próximos compromissos, que são verdadeiras pedreiras. Além do Racing, na Argentina, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, o Timão terá pela frente logo em seguida o Palmeiras, que luta pelo tricampeonato brasileiro e poderia complicar ainda mais a situação do seu maior rival, em plena Neo Química Arena.

O Cuiabá, por sua vez, se encontra em uma situação ainda mais delicada. Com apenas 27 pontos, o time é o vice-lanterna do Brasileirão e precisa vencer urgentemente para não deixar os times que aparecem logo acima na tabela, entre eles o Corinthians, se distanciarem ainda mais nesta reta final de campeonato.

Por tudo que está em jogo, Cuiabá x Corinthians promete ser um daqueles confrontos emocionantes do Campeonato Brasileiro. Duas equipes não podendo mais errar na competição. Uma com um elenco modesto, outra com estrela internacional no plantel e dona de uma das maiores folhas salariais do País. Antagônicas, mas que, hoje, brigam pelo mesmo objetivo: permanecer na Série A.