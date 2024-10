Assumiu a artilharia! Veja quantos gols Estêvão marcou pelo Palmeiras no Brasileirão

Atacante do Palmeiras, Estêvão chegou a marca de 11 gols pelo clube no Campeonato Brasileiro ao marcar no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na tarde deste sábado, pela 32ª rodada, no Allianz Parque. O palmeirense então, assumiu a artilharia da competição, ao lado do centroavante Pedro, do Flamengo.

O flamenguista, porém, estagnou nesse número, já que não entra mais em campo neste ano. O atleta sofreu grave lesão no joelho esquerdo enquanto esteve com a Seleção Brasileira, em setembro, e precisou passar por cirurgia. Dessa forma, com mais sete rodadas até o fim do Brasileirão, Estêvão pode superar a marca.

No ranking de artilheiros do Brasileirão, Estêvão e Pedro ocupam a liderança, com Hulk vindo logo atrás, com dez bolas na rede. Luciano (São Paulo), Vegetti (Vasco), Raphael Veiga e Flaco López (Palmeiras), com nove gols, cada um, fecham o top 3.