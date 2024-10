Artur Jorge destaca ambição do Botafogo na vitória sobre o RB Bragantino

A ambição do Botafogo foi premiada com três pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão venceu o RB Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. O técnico Artur Jorge elogiou a atuação da equipe.

"Nós viemos para cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos era vencer. Sabíamos das dificuldades que íamos ter, porque o Bragantino é uma equipe que tem boas individualidades e tem uma boa equipe, tem ótimo treinador, mas nós sabemos daquilo que precisávamos e era muito importante vencer aqui, porque faz daquilo que é também a ambição da equipe poder estar viva nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo", iniciou Artur Jorge.

"Fizemos um jogo muito competente, um jogo que me parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós e acabamos, já muito perto do fim, de fazer o gol da vitória, mas me parece uma vitória justíssima pelo que nós produzimos, pelo que nós criamos, pelo que nós trabalhamos dentro de campo, quando fomos uma equipe muito competente e acima de tudo me pareceu ser mais forte durante todos os 90 minutos", acrescentou.