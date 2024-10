Aktürkoglu marca três no primeiro tempo e Benfica bate Rio Ave sem dificuldades pelo Campeonato Português

Neste domingo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Português, o Benfica passeou no Estádio da Luz e venceu o Rio Ave por 5 a 0. Aktürkoglu, destaque do clube de Lisboa neste início de temporada, marcou três gols ainda no primeiro tempo. Schjelderup e Amdouni fizeram os outros dois na etapa final.

O resultado faz com que o Benfica pule para o terceiro lugar na tabela, chegando aos 19 pontos. O Rio Ave, por sua vez, fica com oito pontos e ocupa a 13ª colocação.

O Benfica volta a campo nesta quarta-feira, às 17h15 (de Brasília), pelas quartas de final da Taça da Liga, contra o Santa Clara, em casa. Pela Liga Portugal, o time de Lisboa visita o Farense na próxima rodada, no sábado, às 15h. Já o Rio Ave recebe o Casa Pia, também no sábado, às 12h30.