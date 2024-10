Tarciane marca, e Seleção Brasileira feminina busca empate contra a Colômbia em amistoso

Na noite deste sábado, no Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES), a Seleção Brasileira feminina buscou um empate de 1 a 1 contra a Colômbia, em amistoso. Catalina Usme abriu o placar para as colombianas, mas Tarciane deixou tudo igual para a Amarelinha na etapa final.

Este foi o primeiro jogo do Brasil desde a prata olímpica, diante dos Estados Unidos, em Paris, no dia 10 de agosto. As brasileiras voltam aos gramados na próxima terça-feira (29), quando encaram novamente a Colômbia, às 19h (de Brasília). A bola vai rolar novamente no Estádio Kleber José de Andrade.

Os outros compromissos da Seleção, após a partida diante das colombianas, é a Austrália. No dia 28 de novembro e 1º de dezembro, o Brasil vai até a Austrália para a realização dos jogos.