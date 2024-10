Sub-15 do Palmeiras vence o Santos na Vila Belmiro e larga em vantagem na final do Paulistão

Esta é a oitava final consecutiva do Palmeiras no Paulista Sub-15. O time conquistou as últimas quatro edições do campeonato. No total, o Alviverde acumula 11 títulos no Campeonato Estadual, que não foi realizado em 2020 devido à pandemia.

Os gols da partida

Thiago fez um cruzamento pela esquerda aos 27 minutos do primeiro tempo, e Eduardo se antecipou para desviar de primeira, abrindo o placar. Já aos 27 minutos do segundo tempo, Isaac Nicolas fez um passe para Ícaro, que driblou o goleiro adversário e mandou para o fundo da rede, ampliando a vantagem e definindo o placar final.