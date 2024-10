Sporting bate o Famalicão fora de casa e segue 100% no Português

O Sporting chegou a balançar as redes na primeira etapa. Aos 11 minutos, Gyokeres desviou cruzamento da esquerda, e a bola sobrou para Pedro Pote que, impedido, desviou para o gol. O VAR revisou o lance, e o árbitro confirmou o impedimento do atacante.

O gol que não saiu no primeiro tempo saiu na etapa final. Aos 12 minutos, o artilheiro Gyokeres recebeu na grande área, girou sobre a marcação e bateu no alto para vencer o goleiro do Famalicão e abrir o placar para o Sporting. O atacante sueco marcou pela 12ª vez no Português.

O Sporting ampliou o marcador aos 17 minutos. Após boa defesa do goleiro adversário, a bola sobrou nos pés de Quenda, que bateu de primeira e marcou o segundo gol do líder no jogo.

E ainda deu tempo de sair mais um gol do Sporting. Aos 41 minutos, Gonçalo Inácio desviou cruzamento e marcou o terceiro e último tento da equipe visitante na partida.