Santos ganha do São José fora de casa e larga na frente na semifinal da Copa Paulista feminina

O gol de Larissa Vasconcelos. As #SereiasDaVila estão na frente! ? pic.twitter.com/65MvhI82nr

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 26, 2024





O Santos inaugurou o marcador logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Larissa Vasconcelos recebeu na ponta esquerda e cruzou na área. No entanto, a bola foi em direção ao gol do São José e morreu no fundo da rede.

As Sereias da Vila diminuíram o ritmo no segundo tempo e não desenvolveram tantas oportunidades para ampliar o placar. O São José, por sua vez, levou perigo quatro vezes, mas esbarrou em boa atuação de Karen Hipólito e no travessão em duas ocasiões.