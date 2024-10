Raphael Veiga marca no empate contra o Fortaleza e chega ao 100° gol pelo Palmeiras

Quando a joia palmeirense retornava de lesão, Veiga retomou a posição no meio devido a lesão de Mauricio. O ex-Internacional foi baixa contra o Juventude e começou no banco diante do Fortaleza, enquanto Veiga foi titular em ambas e marcou quatro gols somando os dois jogos.

Raphael Veiga está no Palmeiras desde 2019. Pelo Verdão, ele conquistou quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).