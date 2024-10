Provável titular contra o Criciúma, Jamal Lewis destaca "paciência" em adaptação no São Paulo

O lateral norte-irlandês Jamal Lewis foi uma das principais contratações do São Paulo na última janela de transferências. Contratado no início de setembro, ele disputou três jogos pelo Tricolor Paulista, mas parece não ter pressa para jogar com frequência e se adaptar no Brasil.

Jamal destacou a felicidade em poder defender as cores da equipe do Morumbi e viver no Brasil. No entanto, o defensor, emprestado ao São Paulo pelo Newcastle até junho de 2025, sabe que o processo de adaptação a um novo país pode ser demorado e entende que ainda terá mais oportunidades no time do técnico Luis Zubeldía.

"Eu estou muito feliz que tomei a decisão de jogar no São Paulo. Estou gostando muito de fazer parte do time. De viver na cidade, conhecer as pessoas e os torcedores. Tem sido uma experiência incrível", afirmou Jamal, em entrevista ao SPFC Play nesta sexta-feira.