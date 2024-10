Palmeiras utilizará camisa com patch em homenagem a Tonhão: 'Eternizado'

O Palmeiras irá homenagear o ex-zagueiro do clube, Tonhão, que faleceu na última terça-feira (22), aos 55 anos de idade. No duelo contra o Fortaleza, os jogadores do Verdão jogarão com uma camisa que terá um patch especial estampado com a foto do ídolo. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O manto de hoje terá um patch especial em homenagem ao ídolo Tonhão, que nos deixou nesta semana, mas segue eternizado em nossa história!#AvantiPalestra pic.twitter.com/bMqtQMH3vT -- SE Palmeiras (@Palmeiras) October 26, 2024

Tonhão defendeu o Palmeiras em duas oportunidades(1988 e 1992 a 1996), tendo disputado 162 jogos, marcando quatro gols. O ex-jogador fez parte da inesquecível geração vencedora do clube, que ficou marcada principalmente pelo bicampeonato paulista e brasileiro, em 1993 e 1994. A conquista deste primeiro Estadual colocou fim a um jejum do Verdão de 16 anos sem taças.