Palmeiras tem sete pendurados para jogo com o Fortaleza e teme desfalques para enfrentar o Corinthians

O Palmeiras tem, ao todo, sete jogadores pendurados para o jogo contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso liga o sinal de alerta na comissão técnica já que o compromisso seguinte será o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Mesmo com a vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, no último domingo, o Verdão saiu de Caxias do Sul preocupado com os atletas que chegarão para o duelo com o Leão com dois cartões amarelos, podendo virar baixa para o Derby caso sejam advertido com o terceiro. Além dos jogadores, o auxiliar técnico João Martins também está amarelado.

Os pendurados do Palmeiras são Weverton, Vitor Reis, Fabinho, Richard Ríos, Mauricio e Estêvão. Além deles, Piquerez também está com dois cartões amarelos na conta, mas não entrará em campo pois segue se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo.