Oscar Piastri, da McLaren, vence o terceiro treino livre do GP do México de Fórmula 1

Completando o pódio, Lando Norris, companheiro de Piastri, ficou no segundo lugar com 1m16s551. Carlos Sainz, da Ferrari, alcançou a terceira posição, com 1m16s832.

Ainda neste sábado, ocorrerá o treino classificatório, começando a partir das 18h (de Brasília). A corrida do GP do México de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 17h.

O treino

No início do treino, George Russell (Mercedes) liderava com a volta de 1m18s284. O britânico era seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Lance Stroll (Aston Martin), fechando o Top 3 naquele momento.

Com 15 minutos de sessão, Lewis Hamilton (Mercedes) assumiu o primeiro lugar, mas logo foi ultrapassado por Carlos Sainz (Ferrari), que fez uma volta de 1m17s825.

Com 20 minutos, Liam Lawson (RB) rodou e ficou parado no meio da pista, atrapalhando a volta de alguns pilotos. Após alguns segundos, o canadense recolocou o carro na direção certa e seguiu com o treino.