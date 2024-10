Joel Oliveira é reeleito para comandar a FPA no período de 2025 a 2028

O encontro reuniu representantes de clubes e associações filiadas à FPA, além de grandes nomes do atletismo de todos os tempos, como Maurren Maggi, campeã olímpica do salto em distância nos Jogos de Pequim em 2008. A ex-atleta ressaltou a importância da continuidade de Joel na liderança da entidade.

"A gente sabe que não teve concorrência em razão do belo trabalho que ele vem fazendo junto com toda a equipe da FPA. A gente que está acompanhando de perto tem certeza de que vem sendo feito um belo trabalho e estamos sempre de olho no que é feito. E fico feliz por ele sempre lembrar dos ídolos do Brasil", destacou Maurren.

"Estamos muito felizes com a continuidade do trabalho iniciado em 2019 e que recolocou o atletismo de São Paulo em evidência. Essa reeleição também mostra que temos de seguir firmes nos nossos propósitos e seguir entregando resultados positivos de gestão do nosso trabalho, que é norteado em cinco pilares: Governança, Comunicação, Técnico, Financeiro e Institucional. Dentro de cada um deles, seguir focado para que ela continue com o processo de crescimento, desenvolvimento e melhoria contínua", falou Joel Oliveira.