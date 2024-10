Hércules valoriza empate do Fortaleza com o Palmeiras e projeta jogo contra o Juventude

Com este resultado, o time de Abel Ferreira fica, momentaneamente, na liderança, com 61 pontos, empatado com o Botafogo. O time carioca ainda entra em campo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, e com apenas um empate, pode retomar a ponta. O Fortaleza, por sua vez, fica em terceiro, com 57 pontos.

O Palmeiras agora se prepara para o clássico contra o Corinthians, que acontece no dia 4 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20 horas (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. O Fortaleza entra em campo antes para enfrentar o Juventude, no próximo sábado, dia 2, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).