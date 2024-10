Gómez diz que Palmeiras poderia ter feito melhor após empate com Fortaleza, mas destaca: "Temos 7 finais"

Na tarde deste sábado, o Palmeiras desperdiçou pontos importantes ao empatar por 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque, em duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Estêvão, ambos de pênalti, fizeram para o Verdão, enquanto Hércules e Moisés anotaram para o Leão do Pici. O zagueiro Gustavo Gómez lamentou os gols sofridos, mas destacou o foco da equipe nas próximas "sete finais".

"A intenção era levar os três pontos, sabíamos que era um jogo importante, mas tomamos dois gols que poderíamos ter feito melhor. Mas isso é o futebol, ainda temos sete finais pela frente. Vamos trabalhar. Com certeza ainda vamos lutar até o final pelo Brasileirão", disse à TV Globo.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira fica, momentaneamente, na liderança, com 61 pontos, empatado com o Botafogo. Agora, o Verdão seca o time carioca que ainda entra em campo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, e com apenas um empate, pode retomar a ponta.