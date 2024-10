Giuliano treina com bola, e Santos segue preparação para enfrentar o Ituano

Na manhã deste sábado, o Santos realizou no CT Rei Pelé seu penúltimo treino de olho no duelo contra o Ituano, válido pela 31ª rodada da Série B. O meia Giuliano, que trata um edema na região inferior da perna direita, participou das atividades com bola.

A presença de Giuliano contra o Ituano era uma dúvida para o técnico Fábio Carille. O camisa 20 do Alvinegro Praiano não treinou com os demais companheiros nesta sexta-feira, tendo trabalhado apenas na parte interna do CT. No entanto, o meia evoluiu na recuperação e, caso reúna condições, pode reforçar o Santos.

Quem ainda permanece como dúvida é o zagueiro Luan Peres. O defensor trata um estiramento muscular na região intercostal esquerda e, assim como Giuliano, também ficou na parte interna do CT na sexta-feira.