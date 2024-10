Gerson eleva moral de Gabigol no Fla: 'Sempre que estiver, será o batedor'

Melhor jogador em campo com duas assistências e um pênalti sofrido, Gerson fez questão de elevar o moral de seu companheiro Gabigol, que fez um dos gols na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude após três meses sem balançar as redes.

O que aconteceu

Gerson sofreu um pênalti logo com um minuto do segundo tempo e segurou a bola para Gabigol bater. Na cobrança, o camisa 99 cobrou com categoria e colocou fim ao jejum de 14 jogos sem marcar.