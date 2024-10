Gabigol encerra jejum, Flamengo bate Juventude e defende lugar no G4 do Brasileiro

Com a vitória, o Flamengo, que vinha de derrota no Fla-Flu no Brasileirão, agora soma 54 pontos e se mantém na quarta colocação, a sete pontos de Palmeiras e Botafogo, que ainda joga na rodada.

Já o Juventude, que briga para se distanciar do Z-4, amarga mais um revés. Assim, continua com 34 pontos (dois a mais do que o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento) e está na 16ª colocação.

O Flamengo, agora, vai pagar o jogo atrasado contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pelo Brasileirão, antes de iniciar a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG (o jogo de ida será no domingo, dia 3, no Maracanã). Já o próximo compromisso do Juventude pelo Brasileirão é contra o Fortaleza, sábado, no Alfredo Jaconi.