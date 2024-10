Entenda por que o Santos escondeu a Blaze nas categorias de base

No sub-17 para baixo, o Santos decidiu cobrir a Blaze com uma propaganda do Sócio Rei.

Neste sábado, o Peixe entra em campo pelas categorias sub-17 e sub-15 pelas partidas de ida das finais dos Campeonatos Paulistas. Os mais velhos enfrentam o São Paulo, às 15 horas (de Brasília). Os mais novos terão pela frente o Palmeiras, às 10 horas. Ambos os jogos serão na Vila Viva Sorte.