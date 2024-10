Corinthians realiza penúltimo treino antes de confronto direto contra o Cuiabá, no Brasileirão

Antes de viajar para a capital mato-grossense, o Corinthians ainda irá realizar mais um treino, desta vez na manhã deste domingo. O duelo contra o Cuiabá será nesta segunda, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

O jogo desta rodada é de suma importância para o Timão na luta contra o rebaixamento. Com 32 pontos em 30 jogos, o Corinthians é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro e irá enfrentar o 19º lugar, com 27 pontos e uma partida a menos.

Para a partida, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com o atacante Yuri Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com o volante José Martínez, que se machucou diante do Racing, pela Copa Sul-Americana.