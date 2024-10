Corinthians encerra sequência de jogos na Arena com mais problemas que soluções

O Corinthians encerrou contra o Racing, na última quinta-feira, uma sequência de quatro jogos na Neo Química Arena, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Nesse recorte, a equipe de Ramón Díaz encontrou mais problemas do que apresentou soluções.

O primeiro jogo desse período foi o empate por 2 a 2 com o Internacional, pelo Brasileirão, no último dia 5 de outubro. O Timão vencia a partida com dois gols de Yuri Alberto até os acréscimos, mas não contava com o tento de letra do jovem Ricardo Mathias, deixando tudo igual. O resultado foi extremamente frustrante para os torcedores, já que o time foi superior ao logo de toda segunda etapa e, com o triunfo, o alvinegro escaparia da zona de rebaixamento.

Depois, nova partida pela liga nacional e desfecho diferente: goleada por 5 a 2 contra o Athletico-PR no dia 17. Apesar do susto sofrido no primeiro tempo, levando o empate após abrir 2 a 0, a equipe se achou na segunda etapa e contou com o primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Timão.