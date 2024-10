Com zagueiros de volta e Jamal titular, São Paulo está pronto para enfrentar o Criciúma; veja escalações

O São Paulo está definido para enfrentar o Criciúma pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hulse. Para o duelo, o Tricolor conta com a volta dos zagueiros titulares Arboleda e Alan Franco, que cumpriram suspensão na vitória por 3 a 0 contra o Vasco. Na lateral esquerda, com a ausência de Welington, Jamal Lewis assume a titularidade.

Como o volante Bobadilla sentiu problema físico e não foi relacionado, Marcos Antônio novamente começa jogando ao lado de Luiz Gustavo. No ataque, Erick ganha sequência, com Ferreira no banco.

Assim, o São Paulo está escalado por Luis Zubeldía com: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.