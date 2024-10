Com dois gols no apagar das luzes, Lille bate o Lens pelo Campeonato Francês

Atuando fora de casa, o Lille venceu o Lens por 2 a 0 neste sábado, no estádio Bollaert-Delelis, pela nona rodada do Campeonato Francês. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Jonathan David e Mohamed Bayo.

Com a vitória, o Lille chegou aos 17 pontos em nove jogos no Campeonato Francês, ocupando a quarta posição. O Lens ficou na quinta posição com 14 pontos, tendo a mesma quantidade de partidas.

O Lens volta a campo pela competição no próximo sábado (02), quando receberá o Paris Saint-Germain, às 13h (de Brasília). Por sua vez, o Lille jogará um dia antes em casa, diante do Lyon, às 17h, também pelo Campeonato Francês. Depois, o Lille terá um compromisso pela Liga dos Campeões. No dia 5 de novembro, terça-feira, a equipe francesa receberá a Juventus, às 17h.