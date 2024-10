Ceará vence o Paysandu e se aproxima do G4 da Série B

O Ceará abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após revisão no VAR, o árbitro viu uma cotovelada de Wanderson em cima de Aylon e assinalou pênalti para o time mandante. Saulo Mineiro bateu no cantinho e converteu a cobrança para o Vozão.

O Paysandu respondeu e deixou tudo igual no primeiro minuto do segundo tempo. Ruan disparou pelo direito do ataque e cruzou para a área. O lateral Rafael Ramos, do Ceará, desviou contra o próprio patrimônio e empatou o jogo para o Papão.

Entretanto, o Ceará não sentiu o gol de empate e voltou a frente do placar aos oito minutos. Rafael Ramos subiu pela direita e cruzou rasteiro para a segunda trave. Erick Pulga apareceu livre de marcação e marcou o segundo gol do Vozão no Castelão. O atacante chegou ao seu 11º tento e assumiu a artilharia da Série B, ao lado de Caio Dantas, do Guarani.

Autor do primeiro gol, Saulo Mineiro voltou a balançar as redes aos 14 minutos. O atacante aproveitou lançamento, se livrou da marcação e bateu na saída do goleiro, que ainda tocou na bola antes dela entrar. Todavia, após revisão, o árbitro viu toque de mão do jogador do Ceará e anulou o tento.