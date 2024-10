Brasileira Nauhany Silva, do Time RTB, é campeã ITF J200 de Santa Cruz, na Bolívia

Mais uma semana de bons resultados para os tenistas do Time RTB. Neste sábado, a paulista Nauhany Silva conquistou seu maior título da carreira ao ser campeã do ITF J200 de Santa Cruz, na Bolívia. Na decisão, que começou atrasada por conta da chuva, a brasileira bateu a peruana Francesca Bunikowska, por 6/2 e 7/5.

Na última sexta-feira, Nauhany Silva e a gaúcha Pietra Rivoli foram vice-campeãs de duplas. Na final, elas perderam para as norte-americanas Nancy Lee e Welles Newman, por 2/6 e 6/0 10-1.

"Foi uma boa semana, tive que superar algumas adversidades, tendo que me adaptar ao vento, chuva, calor, quadra seca, pesada, cada dia uma situação diferente. Consegui lidar bem com essas adversidades e me sair bem no torneio. O apoio do Danilo (Ferraz, técnico) foi muito importante aqui, principalmente pois ele me fez enxergar algumas coisas para aprender a lidar com essas situações. Estou muito feliz em ter conquistado o meu primeiro ITF neste ano e ainda um J200", disse a paulista, de apenas 14 anos, que foi campeã do J60 de Itajaí e do J30 da Guatemala, no ano de 2023.