Botafogo vence Bragantino e abre três pontos sobre o Palmeiras na liderança do Brasileiro

Com a vitória, o líder Botafogo agora tem 64 pontos, três a mais do que o Palmeiras. O clube carioca agora ostenta uma série de 14 jogos de invencibilidade (oito vitórias e seis empates), somando também a Libertadores. Já o Bragantino amarga uma sequência de sete rodadas sem vencer no Brasileirão, sendo quatro empates e três derrotas. Com 34 pontos, o Massa Bruta está na 16ª colocação e pode entrar no Z4, caso o Corinthians vença o Cuiabá, segunda-feira, fora de casa.

O Botafogo, agora, vai fazer o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Uruguai. O Fogão venceu a ida, no Rio de Janeiro, por 5 a 0. Assim, pode perder por até quatro gols de diferença que fica com a vaga na decisão. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Vasco, dia 5, no Estádio Nilton Santos. O Bragantino, por sua vez, recebe o Cuiabá, sábado, no Nabi Abi Chedid, às 16h.