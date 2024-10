São Paulo lamenta morte de Zé Carlos, campeão paulista em 1998

O São Paulo lamentou na manhã desta sexta-feira a morte do ex-lateral direito Zé Carlos, aos 56 anos de idade. O ex-atleta foi campeão do Campeonato Paulista pelo Tricolor em 1998, ano em que foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Zé Carlos foi contratado pelo São Paulo em 1997, após período no Matonense, do interior paulista. Ao todo, ele disputou 72 jogos pela equipe do Morumbi, com dois gols marcados.