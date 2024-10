São Paulo desembarca em Santa Catarina para embate contra o Criciúma

No fim da tarde desta sexta-feira, o São Paulo desembarcou em Santa Catarina para o duelo contra o Criciúma, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse.

O São Paulo embarcou para o estado do sul do Brasil nesta tarde, logo após o treino que finalizou a preparação do elenco são-paulino para o confronto.