Resultados da NBA: Dallas Mavericks estreia com vitória na temporada

Atual vice-campeão da NBA, o Dallas Mavericks estreou com um resultado positivo nesta quinta-feira na temporada 2024/25. Em casa, venceu o San Antonio Spurs por 120 a 109. O astro Luka Doncic teve um desempenho impecável, com 28 pontos, 10 rebotes e 8 assistências e contou com uma preciosa ajuda de Klay Thompson. ex-Golden State Warriors, que marcou 22.

Vitória do campeão

Outro destaque da rodada, o Boston Celtics alcançou a segunda vitória e segue invicto na competição. Desta vez, ganhou fora de casa, contra o Washington Wizards, por 122 a 102. A dupla Jaylen Brown (27 pontos e 8 rebotes) e Jayson Tatum (25 pontos e 11 rebotes) liderou o bom resultado do atual campeão da NBA.